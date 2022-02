Salernitana Milan 1-1 LIVE | intervallo | squadre negli spogliatoi

(Di sabato 19 febbraio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Arechi. 3? Ribery avvia l’azione sulla sinistra, cross di Ranieri, un rimpallo favorisce nuovamente il francese a centro area che però liscia il tiro con il destro. 4? Conclusione dal limite di Ranieri, facile per Maignan. 5? GOL0-1 Theo Hernandez riceve palla sulla linea mediana, entra dentro al campo palla al piede e pesca splendidamente Messias solo davanti a Sepe; l’ex Crotone ...

Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie ALadecide di giocarsela a viso aperto e illa sblocca subito. Iniziativa di Theo Hernandez e gol facile di ...Primo tempo difficile per ilcontro la: grandi critiche soprattutto per un rossonero all'intervalloIl gol nei primi minuti di gioco aveva fatto pensare ad una partita agevole per iled invece la prima ...Salerno, 19 feb. (Adnkronos) – Salernitana-Milan vanno a riposo dopo il primo tempo in parità, segnando un gol per parte. Al quinto minuto passa in vantaggio il Milan con un gol di Messias e al 29' ...Si è concluso pochi minuti fa il primo tempo di Salernitana-Milan. All'Arechi, i rossoneri passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie all'imbucata di Theo Hernandez per Messias che davanti a Sepe ...