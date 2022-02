Roma-Verona | rivivi la MOVIOLA | contatto con Ceccherini | Pellegrini chiede un rigore Espulso Mourinho

Advertising

OfficialASRoma : ?? Anche oggi chi è all'Olimpico ha l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - OfficialASRoma : ?? Gli orari di apertura di #ASRoma Store e La Magica Land ?? Le modalità di accesso ?? I kiosk per entrare nel mond… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-2 Verona *(Volpato 65') #SSFootball - Ggiangio : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Roma Primavera - Hellas Verona 2-2...almeno c'è stata la reazione - GoalItalia : Volpato e Bove salvano la Roma: 2-2 in rimonta contro il Verona ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

, la diretta Secondo tempo 83' - Clamoroso, lapareggia con Bove! Il secondo baby scelto da Mou cancella una sconfitta che sembrava scritta. Ora i giallorossi puntano la vittoria 80'...DIRETTA(RISULTATO 1 - 2): PADRONI DI CASA A CACCIA DEL GOL Nel corso del secondo tempo della diretta dii giallorossi hanno cercato di rientrare in partita e ci sono riusciti al 65 ...Animi accesi nel finale di Roma-Verona, match della ventiseiesima giornata di Serie A. L’arbitro Pairetto ha espulso Josè Mourinho che dopo un fallo fischiato in attacco ha protestato duramente.Hellas avanti 2-0 grazie ai gol di Barak e Tameze, ma nella ripresa viene rimontato dai gol dei giovani Volpato e Bove Come di consueto potete giudicare la prova dei ragazzi gialloblu e di mister ...