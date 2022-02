Qualche risposta sulla Russia e l’Ucraina (Di sabato 19 febbraio 2022) Cosa vuole esattamente Putin? Perché siamo arrivati a questa situazione proprio ora? È ancora possibile trovare una soluzione diplomatica? Leggi su ilpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Cosa vuole esattamente Putin? Perché siamo arrivati a questa situazione proprio ora? È ancora possibile trovare una soluzione diplomatica?

Advertising

ilpost : Qualche risposta sulla Russia e l’Ucraina - robellardi : RT @lucianocapone: (C’è anche il video con @a_monteleone!) Ha ragione la viceministra Todde. Il gasdotto Tap in sé non è affatto convenien… - nemiroski : RT @lucianocapone: (C’è anche il video con @a_monteleone!) Ha ragione la viceministra Todde. Il gasdotto Tap in sé non è affatto convenien… - f64klicso : RT @lucianocapone: (C’è anche il video con @a_monteleone!) Ha ragione la viceministra Todde. Il gasdotto Tap in sé non è affatto convenien… - MarcoBonardi : @erretti42 È un caso quel dito o è una forma di risposta istintiva di qualche neurone ancora sano che manda a se stesso? -