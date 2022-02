Pechino 2022, allenatrice Valieva: “Sorpresa dalle parole di Bach” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Sono disorientata dalla valutazione del nostro lavoro che ha fatto Bach”. Queste le parole dell’allenatrice di Kamila Valieva, Eteri Tutberidze, dopo le dichiarazioni del presidente del Cio Thomas Bach, che si è detto “turbato” dalla freddezza mostrata dall’entourage della giovane pattinatrice al termine del singolo. “Sono molto grata per le parole di supporto che ho ricevuto” ha aggiunto. Nel frattempo la premiazione del team event rimane congelata dal Cio, in attesa che venga presa una decisione definitiva sulla positività della Valieva. “I nostri atleti chiedono coraggiosamente un riconoscimento che si sono meritati e una premiazione ai Giochi è qualcosa che non si può replicare altrove, vorrebbero essere celebrati davanti al mondo prima di lasciare ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Sono disorientata dalla valutazione del nostro lavoro che ha fatto”. Queste ledell’di Kamila, Eteri Tutberidze, dopo le dichiarazioni del presidente del Cio Thomas, che si è detto “turbato” dalla freddezza mostrata dall’entourage della giovane pattinatrice al termine del singolo. “Sono molto grata per ledi supporto che ho ricevuto” ha aggiunto. Nel frattempo la premiazione del team event rimane congelata dal Cio, in attesa che venga presa una decisione definitiva sulla positività della. “I nostri atleti chiedono coraggiosamente un riconoscimento che si sono meritati e una premiazione ai Giochi è qualcosa che non si può replicare altrove, vorrebbero essere celebrati davanti al mondo prima di lasciare ...

