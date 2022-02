Pamela Prati: “Ho fatto causa a Barbara D’Urso, mi ha dato della truffatrice. Chiesi aiuto a Maria De Filippi ma non mi ha mai risposto” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Nemmeno voglio dire questo nome”. A dirlo, intervistata da Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve, su Rai 2, è Pamela Prati. La faccenda a cui si riferisce è quella del caso Mark Caltagirone e questo è il motivo per cui da allora non la si vede più ospite nei programmi tv del Biscione. E quel nome è la giornalista a farlo al suo posto: Barbara D’Urso. “Sì, sì. Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Sono stata truffata, io non ho truffato”, ha confermato Pamela Prati a Francesca Fagnani. L’ex star del Bagaglino ha spiegato come a suo dire la storia “è stata raccontata più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) “Sono incon Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Nemmeno voglio dire questo nome”. A dirlo, intervistata da Francesca Fagnani nella prima puntatanuova stagione di Belve, su Rai 2, è. La faccenda a cui si riferisce è quella del caso Mark Caltagirone e questo è il motivo per cui da allora non la si vede più ospite nei programmi tv del Biscione. E quel nome è la giornalista a farlo al suo posto:. “Sì, sì. Mi ha, è un reato. Sono stata truffata, io non ho truffato”, ha confermatoa Francesca Fagnani. L’ex star del Bagaglino ha spiegato come a suo dire la storia “è stata raccontata più ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - Lady_Pirate : RT @lamatulli84: Buongiorno ?? mood di oggi: Pamela Prati #pamelaprati #Belve #SaturdayMood - Michele20600106 : #pamelaprati per fare soldi a preso per culo l'Italia intera con il suo matrimonio andando in tv a dire bugie e mes… - lauraconlange : RT @davided81: Spiace ma Pamela Prati ormai ha perso faccia e credibilità, vittima di un sistema, mitomane e bugiarda patologica, a me fa u… - justcallme_sug : Richard Gere che scopre di aver avuto una storia con Pamela Prati -