Oroscopo Leone domani 20 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 19 febbraio 2022) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Cari Leone, quello che vi attende alle porte di questa domenica sembra regalarvi un'ottima Luna che vi renderà sereni, allegri, vivaci e pimpanti, approfittatene per passare del gran tempo di qualità con chiunque vogliate! Se aveste avuto qualche attrito con un collega, allora cercate di andare oltre, non ha senso tenere il muso. In amore Venere vi aiuta a sentirvi amati ed apprezzati, godetevi il rapporto!

