Advertising

NicolaPorro : ?? È successo un nuovo #sofagate: il ministro ugandese si avvicina a #UrsulavonderLeyen, poi... (VIDEO) ?? - qnazionale : Nuovo sofagate, Ursula von der Leyen ignorata dal ministro dell’Uganda: figuraccia di Odongo Jeje o sessismo? - GiannettiMarco : RT @NicolaPorro: ?? È successo un nuovo #sofagate: il ministro ugandese si avvicina a #UrsulavonderLeyen, poi... (VIDEO) ?? - Luce_news : Nuovo sofagate, Ursula von der Leyen ignorata dal ministro dell’Uganda: figuraccia di Odongo Jeje o sessismo? - buronjek : RT @NicolaPorro: ?? È successo un nuovo #sofagate: il ministro ugandese si avvicina a #UrsulavonderLeyen, poi... (VIDEO) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo sofagate

Prima la sedia di Erdogan , ora la stretta di mano di Odongo Jeje . Unsi abbatte su Ursula von der Leyen . La presidente della Commissione europea, mentre sta accogliendo i leader africani arrivati a Bruxelles per il vertice Europa - Africa, viene ...brutto episodio di sessismo ai danni della presidentessa della Commissione europea Ursula von ... Ilmi toglie il sonno. Michel in crisi per il caso Von der Layen Lo sconcertante e ...Cavoli, è successo di nuovo. Un altro sofagate, stavolta in salsa africana e non turca. Ricordate l’aprire dell’anno scorso? All’incontro con Erdogan, Ursula von der Leyen si ritrovò imbarazzata in ...