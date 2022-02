Non una di meno in piazza Duomo a Milano: “Stop all’ingerenza cattolica nelle questioni di vita o morte come l’eutanasia” (Di sabato 19 febbraio 2022) Non una di meno ha annunciato, in piazza Duomo, a Milano, lo sciopero per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Le attiviste hanno sottolineato come il capoluogo lombardo, nell’ultimo anno, sia cambiato in peggio, con le denunce per maltrattamenti e violenze aumentate significativamente nel 2021 rispetto al 2020: “La soluzione non è il controllo o la repressione. La città dev’essere progettata per lo sviluppo di modi di relazionarsi che siano basati sul consenso“. Oltre alla richiesta di un intervento da parte delle istituzioni con, tra le altre cose, l’inserimento dell’educazione sessuale nelle scuole, è stato chiesto uno Stop “all’ingerenza cattolica nelle richieste di vita o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Non una diha annunciato, in, a, lo sciopero per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Le attiviste hanno sottolineatoil capoluogo lombardo, nell’ultimo anno, sia cambiato in peggio, con le denunce per maltrattamenti e violenze aumentate significativamente nel 2021 rispetto al 2020: “La soluzione non è il controllo o la repressione. La città dev’essere progettata per lo sviluppo di modi di relazionarsi che siano basati sul consenso“. Oltre alla richiesta di un intervento da parte delle istituzioni con, tra le altre cose, l’inserimento dell’educazione sessualescuole, è stato chiesto unorichieste dio ...

