Napoli | si ferma Anguissa | l' esito degli esami

(Di sabato 19 febbraio 2022) Non c'è tempo per riposarsi. Luciano Spalletti ha riunito la rosa sul campo del Centro Tecnico di Castel Volturno e ha dato l'ordine di dimenticare Barcellona e l' Europa League e di tornare a pensare ...

... il centrocampista " si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra " ha fatto sapere il. Il calciatore ...Commenta per primo Ilperde per infortunio Frank Zambo Anguissa . Il centrocampista camerunese non era al meglio e gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di oggi hanno evidenziato una lesione all'...Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti ... due violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e fermata. Infine, gli agenti ...Lo faranno però senza Anguissa, infortunatosi al Camp Nou: il centrocampista “si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della ...