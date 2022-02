MotoGP, Johann Zarco: “Credo che sia difficile capire il vero potenziale di Honda” (Di sabato 19 febbraio 2022) Johann Zarco esprime il proprio parere a meno di una settimana dall’inizio del Motomondiale. Il francese del Team Pramac è pronto a dare battaglia sin da subito in una pista come quella di Losail (Qatar), tracciato favorevole per il brand di Borgo Panigale. Il francese ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Credo che sia difficile capire il vero potenziale di Honda, ma i giapponesi hanno davvero testato cose nuove. Se confermano il loro passo saranno vicini a noi”. Il nativo di Cannes ha continuato dicendo: “Per me il potenziale della Ducati è stato abbastanza alto da qualche anno. Ho delle buone sensazioni sulla moto, possiamo avere il pacchetto migliore per iniziare la stagione Possiamo fare ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)esprime il proprio parere a meno di una settimana dall’inizio del Motomondiale. Il francese del Team Pramac è pronto a dare battaglia sin da subito in una pista come quella di Losail (Qatar), tracciato favorevole per il brand di Borgo Panigale. Il francese ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “che siaildi, ma i giapponesi hanno davtestato cose nuove. Se confermano il loro passo saranno vicini a noi”. Il nativo di Cannes ha continuato dicendo: “Per me ildella Ducati è stato abbastanza alto da qualche anno. Ho delle buone sensazioni sulla moto, possiamo avere il pacchetto migliore per iniziare la stagione Possiamo fare ...

