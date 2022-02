Milan | interesse concreto per Veretout | le ultime

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ilsarebbe molto interessato a Jordan, centrocampista in uscita dalla Roma nella prossima sessione estiva Secondo quanto riportato da Sky, l’ipotesiper Jordanè molto più che concreta. Il francese ormai sempre più lontano dal progetto tecnico di Mourinho potrebbe lasciare la Capitale. Già in passato era stato vicino ai rossoneri, e resta un nome valido per Pioli e la dirigenza. Nelle prossime settimane si potrebbe sapere qualcosa di più. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Conferme sull'interesse rossonero per #Veretout

Secondo quanto riportato da Sky, l'ipotesi Milan per Jordan Veretout è molto più che concreta. Il francese ormai sempre più lontano dal progetto tecnico di Mourinho potrebbe lasciare la Capitale. Già ...Jordan Veretout andrà in panchina nella sfida delle 18 tra Roma e Hellas Verona. Il centrocampista francese piace a molti club e, come riportato da Angelo Mangiante ai microfoni di Sky Sport, piace e ...