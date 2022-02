Meteo in Campania: le previsioni per oggi sabato 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 19 febbraio 2022. Avellino – oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3480m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper192022. Avellino –nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3480m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento –nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo in #Campania: le previsioni per oggi sabato 19 febbraio ** - cronachecampane : Bozza automatica #UltimeNotizie - positanonews : #Copertina #Cronaca #meteo Meteo in Campania: le previsioni per il fine settimana - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - RaiTelevideo : #test #Meteo - Sabato ???Nord: cieli nuvolosi su Liguria, Prealpi e pianure con deboli piogge ??Centro: variabile o… -