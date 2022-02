LIVE – Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 1-2, quarti di finale Atp Rio de Janeiro 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 20 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valevole per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. L’azzurro ha eliminato Thiago Monteiro all’esordio, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, e tenterà di superare il giovane iberico replicando le gesta recenti in quel di Melbourne; superficie diversa e difficoltà altrettanto differenti, così come le possibili situazioni di gioco: tante incognite e prima sfida tra i due sulla terra rossa, dopo un incontro sul cemento indoor e uno sul veloce outdoor. Qualora l’azzurro trovasse continuità con la prima in campo, vi sono realistiche chance di passaggio del turno e dunque di approdo in semifinale; resa alla battuta importante anche ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ile latestuale del confronto tra Matteoe Carlos, valevole per ididell’Atp 500 di Rio de. L’azzurro ha eliminato Thiago Monteiro all’esordio, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, e tenterà di superare il giovane iberico replicando le gesta recenti in quel di Melbourne; superficie diversa e difficoltà altrettanto differenti, così come le possibili situazioni di gioco: tante incognite e prima sfida tra i due sulla terra rossa, dopo un incontro sul cemento indoor e uno sul veloce outdoor. Qualora l’azzurro trovasse continuità con la prima in campo, vi sono realistiche chance di passaggio del turno e dunque di approdo in semi; resa alla battuta importante anche ...

