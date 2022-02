Le auto che costano meno di 15.000 euro (Di sabato 19 febbraio 2022) sul mercato italiano sono solo dieci, ma bisogna tenere conto del fatto che questo è il loro prezzo di listino e che sfruttando le promozioni è possibile risparmiare ancora qualcosa. Ma prima di entrare nel dettaglio e di vederle una per una, anticipiamo che nella maggior parte dei casi si tratta di modelli piccoli, ma ci sono anche un paio di eccezioni firmate Dacia, che si conferma il brand più concentrato di tutti sulla convenienza. Un'altra cosa che è importante notare è che quasi tutte le auto che prenderemo in considerazioni sono a cinque porte. Infatti, se fino a qualche anno fa la maggior parte delle vetture più piccole erano a tre porte, nel corso del tempo il trend si è invertito ed ora invece sono quasi tutte a cinque porte. Questo perché la maggiore praticità risulta vincente, soprattutto su automobili che vengono usate quasi ... Leggi su gqitalia (Di sabato 19 febbraio 2022) sul mercato italiano sono solo dieci, ma bisogna tenere conto del fatto che questo è il loro prezzo di listino e che sfruttando le promozioni è possibile risparmiare ancora qualcosa. Ma prima di entrare nel dettaglio e di vederle una per una, anticipiamo che nella maggior parte dei casi si tratta di modelli piccoli, ma ci sono anche un paio di eccezioni firmate Dacia, che si conferma il brand più concentrato di tutti sulla convenienza. Un'altra cosa che è importante notare è che quasi tutte leche prenderemo in considerazioni sono a cinque porte. Infatti, se fino a qualche anno fa la maggior parte delle vetture più piccole erano a tre porte, nel corso del tempo il trend si è invertito ed ora invece sono quasi tutte a cinque porte. Questo perché la maggiore praticità risulta vincente, soprattutto sumobili che vengono usate quasi ...

