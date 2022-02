LDT – “Involuzione Insigne | Spalletti ha le sue colpe”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lorenzonon sta vivendo un grandissimo momento di forma. In questa stagione gli infortuni non sono mancati e la sua assenza è pesata. Al rientro, durante il mese di gennaio ci si aspettava qualcosa in più da, che nonostante l’enorme sacrificio, non riesce ad incidere come vorrebbe e come potrebbe, in attacco. Così non mancano le critiche ad, come avvenuto nella gara con il Barcellona. Match in cui il capitano azzurro si è dovuto sacrificare tantissimo, esaltato anche da ESPN. Proprio da questa prestazione prende spunto Antonio da Volla che ci invia una lettera per parlare di. “Sento troppe critiche contro questo calciatore. Addirittura c’è chi pensa che si stia risparmiando per non infortunarsi, in vista del suo passaggio al Toronto a fine stagione. A me sembra assurdo tutto questo. Non ...