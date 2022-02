La vita privata di Pio e Amedeo: chi sono le loro mogli e quanti figli hanno (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio ed Amedeo è una coppia formidabile della televisione italiana, ma cosa sappiamo della loro vita privata? Le mogli e quanti figli hanno. Siete pronti a farvi due risate? Dopo l’ultima ospitata nello studio di Amici, Pio ed Amedeo ritorneranno ad allietare il carissimo pubblico di Maria De Filippi, ma soprattutto di C’è Posta per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio edè una coppia formidabile della televisione italiana, ma cosa sappiamo della? Le. Siete pronti a farvi due risate? Dopo l’ultima ospitata nello studio di Amici, Pio edritorneranno ad allietare il carissimo pubblico di Maria De Filippi, ma soprattutto di C’è Posta per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

BentivogliMarco : Guardare nel buco della serratura della vita privata delle persone aiuta le indagini, fa 'notizia' ? E' solo deg… - manuelameleleo9 : RT @danovic_: Mi avete scritto in tantissimi chiedendo se è veramente sbocciato l'amore tra me e @manuelameleleo9 Lo sapete, non mi piace… - Stella20537719 : @Superpartesecc1 Ma si capisce palesemente che non è da sola, ha anche postato una storia in macchina con 'qualcuno… - LeilaTopino : RT @LaEle010282: Ma solo io penso che pur di scendere a compromessi per il lavoro, a discapito della loro vita privata, sia Hande e Kerem… - franzafrency : RT @LaEle010282: Ma solo io penso che pur di scendere a compromessi per il lavoro, a discapito della loro vita privata, sia Hande e Kerem… -