La Salernitana sfiora il colpaccio col Milan | Pioli non blinda il primo posto

Advertising

pccpla : RT @sportnotizie24: La #Salernitana sfiora l'impresa, il #Milan si salva all'Arechi (2-2): pari #Roma, vince la #Samp #SerieA #SalernitanaM… - ContropiedeA : La Salernitana sfiora l'impresa, ma Rebic salva il Milan di Pioli - ch24news : ?? Una Salernitana tutto cuore sfiora il colpaccio ma comunque strappa un pareggio all'Arechi contro il Milan #SalernitanaMilan 2-2 #SerieA - sportnotizie24 : La #Salernitana sfiora l'impresa, il #Milan si salva all'Arechi (2-2): pari #Roma, vince la #Samp #SerieA… - zazoomblog : Salernitana-Milan 1-1 LIVE: Leao prova a imitare Bonazzoli e sfiora il gol in rovesciata. Ci prova Giroud -… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana sfiora

Lail colpaccio contro il Milan . Alla fine è Rebic a salvare i rossoneri dopo che Djuric e Bonazzoli avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di Messias: la squadra di Pioli rischia ...A inizio ripresaun gol in rovesciata che per poco non finisce all'incrocio e che sarebbe ... LE PAGELLE DELLASepe: 6 Mazzocchi: 6.5 Dragusin: 6.5 Fazio: 6.5 Ranieri: 6 Kastanos: 6 (...Al 17' Bennacer sfiora il raddoppio su calcio di punizione, sventato questa volta dall’estremo difensore della Salernitana. L’Arechi spinge i propri beniamini e, forse nel momento peggiore degli ...Con questo risultato il Milan resta in testa alla classifica ma domani potrebbe essere superato dall'Inter (con due partite in meno) e raggiunto dal Napoli. Per la Salernitana un punto importante per ...