La Salernitana ferma il Milan | 2-2 all’Arechi | l’Inter può riprendersi la vetta della classifica

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’anticipo del sabato sera26ª giornata di Serie A non fa sorridere i rossoneri. La squadra guidata da Stefano Pioli ha portato a casa un deludente punto pareggiandocontro la. Messias ha portato in vantaggio ilal 5?, ma Bonazzoli ha pareggiato i conti al 29?. Al ritorno in campo ci è voluta quasi mezz’ora per un nuovo gol, con Djuric che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Al 77?, però, ci ha pensato Rebic a metterci una pezza e ‘salvare’ il, con un pareggio anzichè una sconfitta. I rossoneri adesso sono a 56 punti epuò tentare il sorpasso nella sfida di domani contro il Sassuolo. L'articolo CalcioWeb.