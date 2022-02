Juventus, tegola per Allegri: si ferma il titolarissimo (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Sembra proprio che quest'anno la Juventus dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L'attaccante, infatti, è stato colpito da un infortunio alla coscia e i tempi di recupero non sono ancora noti.? Non c'è pace tra Juventus e Massimiliano Allegri. La partita contro il Torino ha portato il tecnico bianconero a fare i conti con tre infortuni, e considerando che la partita di Champions League non è certo delle migliori, l'ultimo infortunio in ordine cronologico è Paulo Dybala. Il capitano della Juventus è stato costretto a chiedere un cambio dopo la fine e c'era qualche preoccupazione per le sue condizioni. C'è da dire che non è la prima volta che l'argentino accusa problemi muscolari, per i quali vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. L'infortunio di Dybala potrebbe portare Allegri ad abbandonare ... Leggi su goalnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Sembra proprio che quest'anno ladovrà fare a meno di Paulo Dybala. L'attaccante, infatti, è stato colpito da un infortunio alla coscia e i tempi di recupero non sono ancora noti.? Non c'è pace trae Massimiliano. La partita contro il Torino ha portato il tecnico bianconero a fare i conti con tre infortuni, e considerando che la partita di Champions League non è certo delle migliori, l'ultimo infortunio in ordine cronologico è Paulo Dybala. Il capitano dellaè stato costretto a chiedere un cambio dopo la fine e c'era qualche preoccupazione per le sue condizioni. C'è da dire che non è la prima volta che l'argentino accusa problemi muscolari, per i quali vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. L'infortunio di Dybala potrebbe portaread abbandonare ...

