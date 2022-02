Inter | sfida al futuro | col Sassuolo esame di maturità per Scamacca e Frattesi

Advertising

Inter : ?? | CHAMPIONS ?? Grinta ?? Cuore ?? Testa ??? Ci sono momenti in cui devi dare tutto quello che hai. ?? Siamo pronti p… - Inter : ? | TRIPLICE FISCHIO ?? Una grande prestazione, ma ai nerazzurri non basta ?? ??? Appuntamento tra 3? settimane ad A… - SerieA : Si alza il sipario al Maradona ?? @sscnapoli ?? @Inter: sfida tra potenze del campionato ???? #NapoliInter #SerieATIM??… - Gazzetta_it : Inter, sfida al futuro: esame di maturità per Scamacca e Frattesi - lavocedelgenoa : Domenico #Criscito ???? ha rimediato una lesione muscolare e salterà certamente il match di #Venezia e la sfida all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sfida

Domenica si troveranno entrambi faccia a faccia con il proprio (probabile) futuro, contro quell'convinta di poterne fare due perni della squadra di domani in una duplice ottica: quella del ...Commenta per primo C'è grande attesa in casaper vedere all'opera Robin Gosens. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile esordio ... giorno dellacontro il Genoa a Marassi, ma tutto ...Se la classifica non è ancora veritiera (Inter e Atalanta devono recuperare contro Bologna e Torino), se Ibra non è ancora pronto pur se migliora (punta alla sfida di Napoli probabilmente) e se infine ...Manca dal 23 gennaio la vittoria per la Roma di José Mourinho, che dopo la sosta in campionato ha racimolato solo due punti contro Sassuolo e Genoa, perdendo ai quarti in Coppa Italia contro l'Inter.