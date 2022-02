Il mercato delle telecomunicazioni in profonda crisi (Di sabato 19 febbraio 2022) Vodafone-Iliad, qual è il futuro delle telecomunicazioni dopo il declino? Domani, pagina 12, di Alessandro Penati. L’offerta da 11 miliardi di Iliad per le attività di Vodafone in Italia (per ora rifiutata) è l’ennesimo segno della necessità di riorganizzazioni, fusioni e ristrutturazioni per fermare il declino delle telecomunicazioni europee. Questo vale per tutti e, a maggior ragione, per Tim. Le telco gestiscono l’infrastruttura che trasporta il segnale digitale e commercializzano l’accesso alle reti (fisso e mobile): il segmento meno remunerativo delle comunicazioni. A monte, i fornitori di contenuti rappresentano la componente della domanda a crescita esponenziale che, oltre a trattenere gran parte del valore della comunicazione digitale, impongono alle telco i massicci investimenti nelle reti ... Leggi su tvzoom (Di sabato 19 febbraio 2022) Vodafone-Iliad, qual è il futurodopo il declino? Domani, pagina 12, di Alessandro Penati. L’offerta da 11 miliardi di Iliad per le attività di Vodafone in Italia (per ora rifiutata) è l’ennesimo segno della necessità di riorganizzazioni, fusioni e ristrutturazioni per fermare il declinoeuropee. Questo vale per tutti e, a maggior ragione, per Tim. Le telco gestiscono l’infrastruttura che trasporta il segnale digitale e commercializzano l’accesso alle reti (fisso e mobile): il segmento meno remunerativocomunicazioni. A monte, i fornitori di contenuti rappresentano la componente della domanda a crescita esponenziale che, oltre a trattenere gran parte del valore della comunicazione digitale, impongono alle telco i massicci investimenti nelle reti ...

