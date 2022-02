Il cardigan da comprare ora? È a tinte candy

(Di sabato 19 febbraio 2022) Semplice, monocromatico e in tonalità pastello. Se siete alla ricerca di un nuovo pull, per una volta dimenticate il classico beige. E puntate su rosa, lilla, azzurro e giallo, in perfetto stile scandi cool

Advertising

13CorneliaSt : Avrei dovuto comprare il cardigan di folklore - cowquestionmark : @maripigliate seriamente pensavo che volessi comprare un cardigan del lild - lindachiffon : ma immagina comprare un cardigan di merda che trovi pure al mercato solo perché di taylor swift dio mio -

Ultime Notizie dalla rete : cardigan comprare

Cosmopolitan

...le star di Hollywood fanno a gara per farsi fotografare con gli ormai iconici micro -... Ma quest'ultime non permetteranno di certo che sia il proprio partner a scegliere cosa, quindi ...e leggings, con le pumps: a 50 anni, la combo più elegante (Photo: GC Images). Camicia e ... Le borse tracolla comode e glamour daora E al braccio, oltre al borsone, un'elegante tote ...Tra tutti i capi proposti, quello che potrebbe conquistare diversi guardaroba è un cardigan, che si vede in queste immagini. Ispirato, come ha raccontato lo stilista, "a ciò che le persone comprano e ...