Gf Vip 6, un uomo fa irruzione in studio durante l’ultima diretta del reality: ecco chi è e perché lo ha fatto (Di sabato 19 febbraio 2022) Puntata movimentata quella del Gf Vip 6 andata in onda giovedì sera. durante la diretta infatti, un uomo ha fatto irruzione sul palco. I telespettatori non hanno assistito in diretta alla scena perché in quel momento Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip. L’uomo in questione è Paolo Sforza, conosciuto per aver fatto il bagno nella fontana della Reggia di Caserta. Per questo episodio Paolo era stato ospite di Barbara D’Urso. L’uomo giovedì sera è comparso alle spalle del conduttore ma è stato bloccato tempestivamente dalla sicurezza che lo ha fatto scendere dal palco e lo ha scortato all’uscita. Dopo l’accaduto il popolo di Twitter si è sbizzarrito con le supposizioni e c’è anche chi ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 febbraio 2022) Puntata movimentata quella del Gf Vip 6 andata in onda giovedì sera.lainfatti, unhasul palco. I telespettatori non hanno assistito inalla scenain quel momento Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip. L’in questione è Paolo Sforza, conosciuto per averil bagno nella fontana della Reggia di Caserta. Per questo episodio Paolo era stato ospite di Barbara D’Urso. L’giovedì sera è comparso alle spalle del conduttore ma è stato bloccato tempestivamente dalla sicurezza che lo hascendere dal palco e lo ha scortato all’uscita. Dopo l’accaduto il popolo di Twitter si è sbizzarrito con le supposizioni e c’è anche chi ha ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, un uomo fa irruzione in studio durante l’ultima diretta del reality: ecco chi è e perché lo ha fatto Du… - Dragon_fruit22 : @harriton777 @GrandeFratello No certo Baru' averlo come compagno no ma io preferisco salvare lui tra questi Vip ora… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6: un uomo fa irruzione in studio durante la diretta - #Grande #Fratello #irruzione #studio - Novella_2000 : #GFVip, un uomo fa irruzione in studio durante la diretta (VIDEO) - MondoTV241 : GF Vip, Tentata invasione in studio da parte di un uomo durante la diretta di ieri (VIDEO) #gfvip -