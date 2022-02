Gf Vip 6, la ex fidanzata di Alessandro Basciano interviene sui social e replica alle parole dell’ex tentatore durante l’ultima puntata (Di sabato 19 febbraio 2022) La ex fidanzata di Alessandro Basciano ha deciso di non rimanere in silenzio dopo le parole del gieffino sul suo conto nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip 6. Come sappiamo, per l’ex tentatore è arrivato un provvedimento da parte della produzione del programma, punito con una nomination d’ufficio per degli atteggiamenti spiacevoli avuti in Casa. Il giovane è stato redarguito da Alfonso Signorini in maniera severa, ma Alessandro ha cercato di spiegare le sue reazioni, facendo riferimento al suo passato. Basciano ha raccontato che i suoi scatti di rabbia quando si sente sminuito sarebbero da attribuire alla ex Clementina Deriu, madre di suo figlio. Una relazione molto sofferta, la loro, che è giunta al capolinea dopo aver regalato ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 febbraio 2022) La exdiha deciso di non rimanere in silenzio dopo ledel gieffino sul suo conto nel corso deldel Gf Vip 6. Come sappiamo, per l’exè arrivato un provvedimento da parte della produzione del programma, punito con una nomination d’ufficio per degli atteggiamenti spiacevoli avuti in Casa. Il giovane è stato redarguito da Alfonso Signorini in maniera severa, maha cercato di spiegare le sue reazioni, facendo riferimento al suo passato.ha raccontato che i suoi scatti di rabbia quando si sente sminuito sarebbero da attribuire alla ex Clementina Deriu, madre di suo figlio. Una relazione molto sofferta, la loro, che è giunta al capolinea dopo aver regalato ...

