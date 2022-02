G7 | Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe Zelensky a Monaco | “Siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo” Uccisi due soldati ucraini

Advertising

News24Wo : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, G7 Esteri: Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe #ucraina #russia… - MediasetTgcom24 : Ucraina, G7 Esteri: Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe #ucraina #russia -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca scelga

Il Sole 24 ORE

G7:la diplomazia e ritiri le truppe I ministri degli Esteri del G7 rimangono "gravemente preoccupati per il minaccioso accumulo di presenza militare russa intorno all'Ucraina, la Crimea ...In cui si avverteche 'qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l' Ucraina avrà enormi conseguenze, comprese sanzioni finanziarie ed economiche coordinate su un'ampia gamma di obiettivi ...Sale la tensione nell'Ucraina orientale, al confine con la Russia. L'esercito di Kiev riferisce che due soldati sono rimasti uccisi nei combattimenti nel territorio separatista del Donbass. Nel ...I ministri degli Esteri del G7 rimangono "gravemente preoccupati per il minaccioso accumulo di presenza militare russa intorno all'Ucraina, la Crimea e la Bielorussia" e chiedono a Mosca di "scegliere ...