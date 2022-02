Fantacalcio | Salernitana-Milan | Bonazzoli o Theo Hernandez? Gol o autorete? Decisione Lega

(Di sabato 19 febbraio 2022) Terzo gol nelle ultime tre partite perche firma la rete dell’1-1 inalla mezz’ora del primo tempo dell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Sponda di testa di Djuric che svetta su Maignan,si coordina e in rovesciata trova la rete dell’1-1, inutile la deviazione di. Deviazione che però c’è stata e che apre l’interrogativo in ottica: gol o? LaSerie A non ha avuto dubbi e ha assegnato il gol a: GolSportFace.

Terzo gol nelle ultime tre partite per Bonazzoli che firma la rete dell'1-1 in Salernitana-Milan alla mezz'ora del ... che però c'è stata e che apre l'interrogativo in ottica fantacalcio: gol o ...