Elimination Chamber 2022 risultati | WWE Results | Roman Reigns vs Goldberg

Advertising

TSOWrestling : #WWERaw #WomensTitle in palio a #WWEChamber in un vero e proprio dream match generazionale #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Indiscrezioni dal backstage di #WWEChamber #TSOS // #TSOW - MarcoR222 : Claymore. Bene daiii. Uscite sta cazzo di Elimination Chamber. - TSOWrestling : La #WWE voleva un suo cameo durante lo show #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : NUOVO RECORD A #WWEChamber #TSOS // #TSOW -

Ultime Notizie dalla rete : Elimination Chamber

2022: LA WWE TORNA IN ARABIA SAUDITA! La WWE torna in scena in Arabia Saudita in questo sabato di febbraio dalle ore 18 italiane con il pay - per - view2022 . ...Si avvicina a grandi passi, nuovo Premium Live Event della WWE nonché ultima fermata prima di WrestleMania. Lo show prende il nome da uno dei match più storici e brutali della Compagnia, ideato nel 2002 da ...Si accende nella location inedita della Super Dome di Jedda, lo spettacolo del wrestling di Elimination Chamber, il secondo evento dell’anno WWE. Tra gli incontri nella card figura Bobby Lashley che ...L’Elimination Chamber femminile terminata poco fa è stata la più breve di tutti i tempi. Come già raccontato, Bianca Belair ha trionfato all’interno dell’Elimination Chamber ottenendo la chance per ...