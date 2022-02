Domenica In | anticipazioni della puntata del 20 febbraio | ospiti Aka7even e Massimo Ranieri

(Di sabato 19 febbraio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,20, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventitreesimadiIn condotta da Mara Venier. Tanti gliin studio e in collegamento. Ancora sulla scia sanremese, interverranno alcuni tra gli artisti che hanno gareggiato nel corso72esima edizione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsaeChia : Anticipazioni #Amici21 del 19/02/2021: un altro allievo accede al serale! Ecco cosa accadrà nella puntata di domen… - telodogratis : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 20 febbraio 2022: scaletta e anticipazioni - albemimundo : RT @Quellochetutti1: ??ANTICIPAZIONI AMICI?? Ecco l'articolo in cui troverete tutte le anticipazioni della registrazione di oggi, vi ricord… - MondoTV241 : Amici 21, ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 20 febbraio #amici21 - zazoomblog : Anticipazioni Amici 21 puntata domenica 20 febbraio: sfide eliminato e sorprese - #Anticipazioni #Amici #puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica anticipazioni

... questa nuova puntata di20 febbraio vedrà la 'zia' Mara alle prese con una serie di ospiti bomba, così come di un omaggio particolare a lei; ecco lee i nomi shock....Ladella buona gente , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1953 di Anton Giulio Majano, con Maria Fiore, Sophia Loren, Renato Salvatori, Vittorio ...In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 20 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventitreesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.Roma - Prosegue la corsa per il Serale degli allievi di "Amici di Maria De Filippi". Domenica 20 febbraio alle ore 14 nuovo appuntameno con lo speciale pomeridiano che accompagnerà gli spettatori ...