Dalbert: «Mazzarri ci tratta come un padre, Spalletti non parla tanto, si limita alle cose di campo» (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport intervista il laterale sinistro del Cagliari, Dalbert. La formazione di Mazzarri sarà la prossima avversaria del Napoli in campionato, domani. Dalbert conosce molto bene Luciano Spalletti: fu il tecnico a volerlo all’Inter. «Sono sempre andato d’accordo con lui e mi ha aiutato tanto facendomi arrivare all’Inter». Fa un paragone tra il tecnico del Napoli e Mazzarri. «Hanno in comune di essere due ottimi allenatori, ma sono profondamente diversi. Mazzarri è più vicino ai giocatori, ci parla sempre, ha un approccio quasi come se fosse un padre. Vuole sapere come stai e come te la passi anche fuori dal campo. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport intervista il laterale sinistro del Cagliari,. La formazione disarà la prossima avversaria del Napoli in campionato, domani.conosce molto bene Luciano: fu il tecnico a volerlo all’Inter. «Sono sempre andato d’accordo con lui e mi ha aiutatofacendomi arrivare all’Inter». Fa un paragone tra il tecnico del Napoli e. «Hanno in comune di essere due ottiminatori, ma sono profondamente diversi.è più vicino ai giocatori, cisempre, ha un approccio quasise fosse un. Vuole saperestai ete la passi anche fuori dal. ...

