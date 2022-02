Covid 19 febbraio: 252 morti, positività giù al 10,3. Quarta dose per gli immunodepressi: ok dell’Aifa (Di sabato 19 febbraio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi di Covid oggi 19 febbraio 2022, sono 50.534, contro i 53.662 precedenti ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso. Si registrano invece altri 252 morti. I dati del ministero della Salute fanno registrare 492.045 tamponi, per un tasso di positività del 10,27%. Sono 13.387 i ricoverati con sintomi, 953 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.369.778 con un calo di 34.344 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 84.767 guariti, che portano il totale a 10.905.147 da inizio pandemia. Sul fronte vaccinale, è arrivato il via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla Quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti gravemente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi dioggi 192022, sono 50.534, contro i 53.662 precedenti ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso. Si registrano invece altri 252. I dati del ministero della Salute fanno registrare 492.045 tamponi, per un tasso didel 10,27%. Sono 13.387 i ricoverati con sintomi, 953 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.369.778 con un calo di 34.344 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 84.767 guariti, che portano il totale a 10.905.147 da inizio pandemia. Sul fronte vaccinale, è arrivato il via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alladi vaccino anti-per i pazienti gravemente ...

Agenzia_Italia : #covid I ricoveri ordinari sono 561 in meno, quelli nelle terapie intensive sono diminuite di 34 unità. La regione… - emergency_ong : L’#UE dovrà buttare 55 milioni di dosi di #vaccini #Covid a #febbraio, 25 in più delle 30 milioni di dosi totali in… - Agenzia_Ansa : Dal 9 al 15 febbraio i nuovi casi di Covid registrano, per la terza settimana, una netta flessione: sono stati circ… - QuandoAndare_ : ? CORRIDOI TURISTICI “COVID-FREE”: dal 1° febbraio 2022 anche l'OMAN ?? Quando andare? Vieni a scoprirlo con noi...… - AlviseSalerno : Sabato 19 febbraio 2022. Piazza Duomo a Milano. Ore 18:00 in punto. Quattro ragazzi suonano 50 Special di… -