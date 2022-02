Ciclismo | Evenepoel irreale alla Volta ao Algarve | “Migliore cronometro della mia vita”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) È stato un Remcodevastante quello di oggi nella quarta tappaao. Il belga ha stravinto ladi 32.2 km, dando la bellezza di 58? al secondo, ovvero lo svizzero Stefan Küng, due volte campione europeo nella specialità, non certo il primo arrivato. La prestazione gli è valsa ovviamente anche la testaclassifica generale, che guida con 1’06” di vantaggio sul britannico Ethan Hayter, terzo oggi. Il fenomenoQuick-Step sembrava incredulo al terminecorsa, come riportato dal media belga GVA: “Non mi aspettavo una prestazione del genere. Sapevo di aver lavorato bene sulle prove a, ma oggi c’era vento forte e in discesa non ho preso rischi. In pianura e in salita ho dato il ...