Calenda replica il giochino di Roma | “Noi né di qua né di là” Ma già apre le braccia a Letta

Carlo Calenda replica il giochino già sperimentato a Roma. Proclama la sua equidistanza dai due poli ma già sa quale sarà la sorte di Azione, che celebra il suo primo congresso e si fa partito. Ma finge di non saperlo. Finirà nel campo largo con Enrico Letta e partitini vari di sinistra. Ma ancora va dicendo che lui non starà mai dove sta il M5S. E neanche dove sta Giorgia Meloni. "Per noi oggi è importante aprire la fase Azione partito – assicura celebrando il primo congresso della sua creatura politica – Oggi Azione è partito radicato con 1100 amministratori locali, 30 sindaci e noi riteniamo che nella prossima legislatura vadano portati gli amministratori in Parlamento".

