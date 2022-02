Calcio | Bonucci ' Uniti sempre' | De Ligt ' Non risultato che volevamo'

Advertising

Fabio36roma2 : @bonucci_leo19 Ma allegri fino a quando rimane?giusto per sapere quando torneremo a giocare al calcio pure noi - sportli26181512 : Juve, De Ligt resta il punto fermo di una difesa in emergenza: Juve, De Ligt resta il punto fermo di una difesa in… - IntoTheBackpack : @bonucci_leo19 Sarà meglio che vi svegliate! Avete preso una lezione di calcio da degli scarponi - 1solocapitan : Ah proposito ma @chiellini è @bonucci_leo19 giocano ancora a calcio?? ?????? #JuventusTorino dai dai che un altro annetto non si nega a nessuno - ZaLatan23 : @pisto_gol Il Torino ha fatto vedere un buon calcio , la Juve invece nn ha giocato . Le assenze quali sarebbero ? Bonucci e Chiellini ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bonucci

Tiscali.it

"Uniti sempre" scrive Leonardo, per il quale sono in corso valutazioni sul suo stop e sulla possibilità di convocarlo per l'andata degli ottavi di finale. . 19 febbraio 2022"Uniti sempre", assicura lapidario Leonardo. "I derby sono così, aperti a ogni risultato. Peccato non aver portato a casa una vittoria a cui tenevamo molto", l'analisi di un altro difensore, ..."Uniti sempre" scrive Leonardo Bonucci, per il quale sono in corso valutazioni sul suo stop e sulla possibilità di convocarlo per l'andata degli ottavi di finale. (ANSA)."Uniti sempre", assicura lapidario Leonardo Bonucci. "I derby sono così, aperti a ogni risultato. Peccato non aver portato a casa una vittoria a cui tenevamo molto", l'analisi di un altro ...