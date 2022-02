Cade da impalcatura | grave operaio 61enne a Foggia

(Di sabato 19 febbraio 2022) Undi 61 anni è rimastomente feritondo stamattina dall'di uno stabile che si trova in via Bainsizza a. L'uomo è stato condotto al policlinico Riuniti di...

Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito cadendo stamattina dall'di uno stabile che si trova in via Bainsizza a Foggia. L'uomo è stato condotto al policlinico Riuniti di Foggia dove è ricoverato in rianimazione. L'operaio, quando è precipitato, stava ...Foggia, operaio di 61 annida: è grave L'operaio è caduto dal quarto piano: il volo è stato fortunatamente attutito dai materiali di risulta. l'uomo ha urlato attirando l'attenzione ...Sull'incidente stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia che stanno verificando la posizione dell'operaio e anche gli ispettori dello Spesal il servizio di prevenzione infortuni ...Ancora un incidente sul lavoro: un operaio di 61 anni questa mattina è caduto dall’impalcatura a Foggia facendo un volo dal quarto piano. Rimasto gravemente ferito è ricoverato in rianimazione.