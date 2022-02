Biathlon, Dorothea Wierer su Milano-Cortina 2026: “Non si sa, vedremo quello che succede” (Di sabato 19 febbraio 2022) Non è stata la chiusura che avrebbe desiderato Dorothea Wierer in queste Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). Sulle nevi di Zhangjiakou l’azzurra ha chiuso al 22° posto con 3:14.7 dalla vetta e tanti errori al poligono, ben otto equamente distribuiti nei quattro poligoni della mass start femminile. Una prova condizionata dalle solite basse temperature, vento e da dei materiali che non hanno sorriso affatto a “Doro”. Tuttavia, questo è il Biathlon e va accettato per quello che è. A vincere è stata la francese Justine Braisaz-Bouchet che si è imposta davanti al duo norvegese formato da Tiril Eckhoff e da Marte Olsbu Roeiseland. E dunque Wierer pensa al ritorno in Italia, comunque, con una medaglia olimpica (il bronzo della sprint). La domanda però che tutti si fanno è la seguente: ci sarà per ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Non è stata la chiusura che avrebbe desideratoin queste Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). Sulle nevi di Zhangjiakou l’azzurra ha chiuso al 22° posto con 3:14.7 dalla vetta e tanti errori al poligono, ben otto equamente distribuiti nei quattro poligoni della mass start femminile. Una prova condizionata dalle solite basse temperature, vento e da dei materiali che non hanno sorriso affatto a “Doro”. Tuttavia, questo è ile va accettato perche è. A vincere è stata la francese Justine Braisaz-Bouchet che si è imposta davanti al duo norvegese formato da Tiril Eckhoff e da Marte Olsbu Roeiseland. E dunquepensa al ritorno in Italia, comunque, con una medaglia olimpica (il bronzo della sprint). La domanda però che tutti si fanno è la seguente: ci sarà per ...

