Atalanta diventa americana | Percassi cede 55% quote a Pagliuca

(Adnkronos) – L'Atalanta diventa anche americana. Accordo raggiunto tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori statunitensi capitanati da Stephen Pagliuca per la cessione del 55% delle quote del club orobico. Lo hanno annunciato le parti in causa in una nota. "Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ("Atalanta" o il "Club") annuncia la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. L'accordo prevede l'ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea Srl

