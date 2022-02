Andrea Crisanti, la villa e l'invidia sociale (Di sabato 19 febbraio 2022) Sia detto per pura scaramanzia, ma il salto di qualità immobiliare, in Veneto, è un concetto sempre un po’ a rischio (ma non faremo nomi). In ogni caso, al dott. prof. star pandem. Andrea Crisanti auguriamo di cuore di potersela godere in pace, la sua nuova bella magione. Crisanti ha tutto il diritto di comprarsi la villa nella campagna veneta che preferisce, e del resto l’approdo alla casa-status symbol è un vizio dannatamente italiano. Però adesso, più che con la scaramanzia che è una scemenza, dovrà fare i conti con l’orrore dell’invidia sociale e del sospetto che, in tempi di negazionisti, è l’anticamera di ogni scemenza. La casa degli altri, l’ettaro di parco del vicino che è sempre più verde, è una cosa che da noi scatena la più sublola, pruriginosa e furibonda ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 19 febbraio 2022) Sia detto per pura scaramanzia, ma il salto di qualità immobiliare, in Veneto, è un concetto sempre un po’ a rischio (ma non faremo nomi). In ogni caso, al dott. prof. star pandem.auguriamo di cuore di potersela godere in pace, la sua nuova bella magione.ha tutto il diritto di comprarsi lanella campagna veneta che preferisce, e del resto l’approdo alla casa-status symbol è un vizio dannatamente italiano. Però adesso, più che con la scaramanzia che è una scemenza, dovrà fare i conti con l’orrore dell’e del sospetto che, in tempi di negazionisti, è l’anticamera di ogni scemenza. La casa degli altri, l’ettaro di parco del vicino che è sempre più verde, è una cosa che da noi scatena la più sublola, pruriginosa e furibonda ...

