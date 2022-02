WWE: Ultimo match da contratto, in caso di vittoria Goldberg porterebbe via con sé il titolo Universale? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goldberg vs. Reigns, incontro valido per lo Universal Championship che si terrà ad Elimination Chamber, dovrebbe essere l’Ultimo incontro di Da Man in WWE, secondo il suo attuale contratto con la federazione. Ciò significa che, se dovesse battere The Tribal Chief sabato, tecnicamente potrebbe lasciare la compagnia di Vince McMahon con il titolo Universale. Ma c’è davvero questa eventualità? Non me ne vado Parlando al podcast After The Bell di Corey Graves, Goldberg ha chiarito la situazione, in caso di vittoria in Arabia: “In caso vincessi, non cavalcherei via verso il tramonto per nessun motivo, perché la responsabilità del campione è di essere lì in televisione, e rappresentare il titolo al massimo. ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 18 febbraio 2022)vs. Reigns, incontro valido per lo Universal Championship che si terrà ad Elimination Chamber, dovrebbe essere l’incontro di Da Man in WWE, secondo il suo attualecon la federazione. Ciò significa che, se dovesse battere The Tribal Chief sabato, tecnicamente potrebbe lasciare la compagnia di Vince McMahon con il. Ma c’è davvero questa eventualità? Non me ne vado Parlando al podcast After The Bell di Corey Graves,ha chiarito la situazione, indiin Arabia: “Invincessi, non cavalcherei via verso il tramonto per nessun motivo, perché la responsabilità del campione è di essere lì in televisione, e rappresentare ilal massimo. ...

The Undertaker sarà introdotto nella WWE Hall Of Fame 2022 L’annuncio è arrivato negli ultimi minuti sull’account Twitter della WWE, che ha ufficializzato l’introduzione della Leggenda della Federazione nella prossima Classe 2022 della Hall Of Fame.

