VIDEO Ghilardi-Ambrosini si qualificano per il libero. Riviviamo la performance

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Qualificazione con brivido. Obiettivo raggiunto per Rebecca-Filippo, coppia che ha staccato il biglietto per il programmaalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli atleti azzurri, al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, sono riusciti a compiere l’impresa malgrado un inizio di programma molto complesso viziato da due cadute della dama, prima in un rocambolesco inciampo durante i passi di transizione, poi nel triplo salchow in parallelo (chiamato sottoruotato). Completando senza problemi il resto degli elementi gli allievi di Franca Bianconi e Rosanna Murante hanno quindi conquistato la sedicesima piazza con 55.83 (28.38, 29.45).la prova di Rebecca-Filippo, interpretato sulle note de “Mambo Italiano” con la ...