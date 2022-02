Vela | Marta Maggetti conquista l’argento al Lanzarote International Regatta 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Sullo stesso campo di regata della prima tappa del tour internazionale della classe olimpica iQFoil, si è svolta la Regata Internazionale della tavola aacrobatica, che esordirà ufficialmente ai Giochi di Parigi ’24 (Marsiglia per la). Dal 12 al 15 febbraio, nella baia antistante il porto turistico di Marina Rubicón, numerosi atleti di spicco internazionale, molti di questi già in ritiro collegiale con le rispettive nazionali sull’isola spagnola, hanno preso parte alla prima Regata Internazionale della stagione. L’Italia si è presentata a questa competizione con 9 atleti (8 uomini e 1 donna), con l’obiettivo di confrontarsi ancora una volta con gli specialisti stranieri. Il Team Fiamme Gialle ha partecipato all’evento sia in campo femminile che maschile con gli atleti...