Stoltenberg dopo chiamata con Biden: avanti con la diplomazia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato di una "buona conversazione" con il presidente degli Stati Uniti e i leader occidentali sulla crisi ucraina. Su Twitter, al termine della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il segretario generale della Nato Jensha parlato di una "buona conversazione" con il presidente degli Stati Uniti e i leader occidentali sulla crisi ucraina. Su Twitter, al termine della ...

Ultime Notizie dalla rete : Stoltenberg dopo Stoltenberg dopo chiamata con Biden: avanti con la diplomazia Su Twitter, al termine della riunione telefonica, Stoltenberg ha spiegato che "continuiamo i nostri sforzi per sostenere la diplomazia e ribadiamo che ogni ulteriore aggressione della Russia avrà un ...

Alleati Usa - Nato:'Il rischio di un attacco all'Ucraina è molto reale' L'incidente avviene dopo i timori degli Usa, ripetuti in maniera ossessiva nelle ultime ore, che ci ... 20:53 Stoltenberg, mai così tante truppe dai tempi della Guerra Fredda Le truppe russe ammassate ...

Stoltenberg dopo chiamata con Biden: avanti con la diplomazia askanews Stoltenberg dopo chiamata con Biden: avanti con la diplomazia Milano, 18 feb. (askanews) - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato di una "buona conversazione" con il presidente degli Stati Uniti e i leader occidentali sulla crisi ucraina.

Stoltenberg (Nato): "Temiamo che Russia cerchi pretesto per attaccare" AGI/Vista - "Temiamo che la Russia stia cercando di inscenare un pretesto per un attacco armato contro l'Ucraina", così il Segretario generale della Nato Stoltenberg in conferenza stampa. / Nato Fonte ...

