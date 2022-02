“Sento malattie e tumori”. GF Vip: Miriana Trevisan, il pubblico non perdona: “Provvedimenti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Miriana Trevisan, questa volta è la gieffina a finire nel mirino delle polemiche. La sesta edizione del GF Vip si avvicina al traguardo, ma non mancano di certo i colpi di scena. Non passa inosservata la frase della Trevisan e infatti gli utenti non perdono occasione per commentare quanto accaduto davanti alle telecamere. Ecco cosa è successo. Nel dettaglio tutto è nato quando parlando con Nathaly Caldonazzo, Miriana ha affermato: “Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i tumori? Sì”. Una sensibilità molto accentuata, che però ha dato modo ad alcuni utenti di sollevare un vero e proprio polverone. Nessun tentativo da parte di Miriana di professarsi una santona o una guaritrice, ma solo una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022), questa volta è la gieffina a finire nel mirino delle polemiche. La sesta edizione del GF Vip si avvicina al traguardo, ma non mancano di certo i colpi di scena. Non passa inosservata la frase dellae infatti gli utenti non perdono occasione per commentare quanto accaduto davanti alle telecamere. Ecco cosa è successo. Nel dettaglio tutto è nato quando parlando con Nathaly Caldonazzo,ha affermato: “Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i? Sì”. Una sensibilità molto accentuata, che però ha dato modo ad alcuni utenti di sollevare un vero e proprio polverone. Nessun tentativo da parte didi professarsi una santona o una guaritrice, ma solo una ...

