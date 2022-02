Pattinaggio artistico: Timhoty Leduc è la prima persona dichiaratamente non binaria in gara ai Giochi Olimpici Invernali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di prime, storiche, volte alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: Timothy Leduc infatti, in gara con Ashley Cain Gribble nelle coppie d’artistico, è diventata con la partecipazione nella gara odierna la prima persona dichiaratamente non binaria ad aver preso parte alle Olimpiadi Invernali. Leduc, una delle icone sportive queer più influenti negli Stati Uniti, ha espresso tutta la sua felicità in una dichiarazione rilasciata ai microfoni di NBC Sport: “La mia speranza è che quando le persone sapranno della mia storia non diranno: Oh, Timothy è la prima persona non binaria a raggiungere questi livelli’. Vorrei che cambiasse narrazione, del tipo: ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di prime, storiche, volte alle Olimpiadidi Pechino 2022: Timothyinfatti, incon Ashley Cain Gribble nelle coppie d’, è diventata con la partecipazione nellaodierna lanonad aver preso parte alle Olimpiadi, una delle icone sportive queer più influenti negli Stati Uniti, ha espresso tutta la sua felicità in una dichiarazione rilasciata ai microfoni di NBC Sport: “La mia speranza è che quando le persone sapranno della mia storia non diranno: Oh, Timothy è lanona raggiungere questi livelli’. Vorrei che cambiasse narrazione, del tipo: ...

