Oroscopo di Branko weekend 19-20 febbraio: Venere spinge i sentimenti di Capricorno – I VOTI (Di sabato 19 febbraio 2022) Ariete – Sarà un fine settimana difficile per voi considerato che la Luna sarà opposta. Come se non bastasse, Venere è pronta a darvi un ultimo colpo di coda, portando qualche litigio di coppia. Un po’ meglio il lavoro grazie a Mercurio, ciò nonostante ancora faticherete un po’ con i vostri progetti. Voto – 6?? Toro – Oroscopo del fine settimana piacevole in ambito sentimentale. Una bella Venere vi darà ancora tanti buoni motivi per amare la vostra anima gemella, soprattutto a voi nati nella terza decade. Nel lavoro calcolate bene ogni imprevisto, e con Giove favorevole, metterete insieme buoni progetti. Voto – 8?? Gemelli – configurazione astrale che renderà la vostra relazione di coppia davvero piacevole grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, ci saranno tante occasioni per regalare attimi di felicità alla vostra anima ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022) Ariete – Sarà un fine settimana difficile per voi considerato che la Luna sarà opposta. Come se non bastasse,è pronta a darvi un ultimo colpo di coda, portando qualche litigio di coppia. Un po’ meglio il lavoro grazie a Mercurio, ciò nonostante ancora faticherete un po’ con i vostri progetti. Voto – 6?? Toro –del fine settimana piacevole in ambito sentimentale. Una bellavi darà ancora tanti buoni motivi per amare la vostra anima gemella, soprattutto a voi nati nella terza decade. Nel lavoro calcolate bene ogni imprevisto, e con Giove favorevole, metterete insieme buoni progetti. Voto – 8?? Gemelli – configurazione astrale che renderà la vostra relazione di coppia davvero piacevole grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, ci saranno tante occasioni per regalare attimi di felicità alla vostra anima ...

