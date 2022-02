Napoli, tifosi bloccati a Madrid: volo cancellato, si attende altro aereo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Situazione difficile per un centinaio di tifosi del Napoli, ancora bloccati a Madrid dopo aver assistito al Camp Nou di Barcellona all’andata degli spareggi di Europa League. Il volo Iberia delle 16 da Madrid a Napoli è stato infatti cancellato per problemi tecnici, con vibranti proteste da parte di tutti i passeggeri rimasti a terra. Iberia ha poi annunciato che sarà messo a disposizione un aereomobile in arrivo da Lanzarote. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Situazione difficile per un centinaio didel, ancoradopo aver assistito al Camp Nou di Barcellona all’andata degli spareggi di Europa League. IlIberia delle 16 daè stato infattiper problemi tecnici, con vibranti proteste da parte di tutti i passeggeri rimasti a terra. Iberia ha poi annunciato che sarà messo a disposizione unmobile in arrivo da Lanzarote. SportFace.

