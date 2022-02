“Mi sento male”. Mauro si accascia e muore davanti alla moglie: 42 anni, i medici sono arrivati troppi tardi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un malore in casa, forse un infarto, davanti agli occhi della moglie: per Mauro Oddo, 42 anni, non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato all’improvviso lasciando un profondo vuoto nel cuore di tutti quelli che lo conoscevano. Amante della musica e voce di una cover band dei Negramaro, è morto nella tarda serata di mercoledì 16 febbraio senza che i medici immediatamente arrivati sul posto riuscissero a fare qualcosa per evitare l’irreparabile. Moltissimi i messaggi di cordoglio, a testimonianza di quanto l’uomo fosse apprezzato e stimato. Lo piangono la moglie, i figli, una sorella, i genitori, gli i parenti e un numero infinito di amici e di persone che gli volevano bene. Fra queste c’è stata quella con Marco Vyse, cantautore padovano dei Vinyle. “Io cantavo Piero ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un malore in casa, forse un infarto,agli occhi della: perOddo, 42, non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato all’improvviso lasciando un profondo vuoto nel cuore di tutti quelli che lo conoscevano. Amante della musica e voce di una cover band dei Negramaro, è morto nella tarda serata di mercoledì 16 febbraio senza che iimmediatamentesul posto riuscissero a fare qualcosa per evitare l’irreparabile. Moltissimi i messaggi di cordoglio, a testimonianza di quanto l’uomo fosse apprezzato e stimato. Lo piangono la, i figli, una sorella, i genitori, gli i parenti e un numero infinito di amici e di persone che gli volevano bene. Fra queste c’è stata quella con Marco Vyse, cantautore padovano dei Vinyle. “Io cantavo Piero ...

