Meteo, nel weekend cambia tutto: colpo di scena! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Meteo del weekend potrebbe essere colpito da un colpo di scena del tutto inaspettato: non sarà tutto sole come le precedenti previsioni. Continua a variare la situazione Meteo sulla penisola, specialmente nel weekend. Infatti in questo fine di settimana potrebbe abbattersi una nuova tempesta in Italia, con piogge che torneranno a bagnare il paese. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildelpotrebbe essere colpito da undi scena delinaspettato: non saràsole come le precedenti previsioni. Continua a variare la situazionesulla penisola, specialmente nel. Infatti in questo fine di settimana potrebbe abbattersi una nuova tempesta in Italia, con piogge che torneranno a bagnare il paese. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

DPCgov : Sai cosa rappresenta il VERDE nel bollettino nazionale di allerta meteo-idro del #17febbraio? Indica che per domani… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA: saccatura atlantica in arrivo e qualche pioggia nel WEEKEND, incertezza sul fronte FREDDO a seguire… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, il calendario e le gare in programma oggi: Terz'ultima giornata di gare ai Giochi di Pechino.… - mirellamarango1 : RT @RescueMed: Le condizioni meteo nel #Mediterraneo centrale stanno peggiorando con onde alte 4 metri, pioggia e forti raffiche di vento.… - AllertApc : RT @DPCgov: Sai cosa rappresenta il VERDE nel bollettino nazionale di allerta meteo-idro del #17febbraio? Indica che per domani, #18febbrai… -