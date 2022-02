LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sui-Han in testa! Della Monica-Guarise nella top 10, Ghilardi-Ambrosini qualificati col brivido (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 12 per il programma libero delle Coppie di artistico che assegnerà l’ultimo titolo di pechino 2022. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio 14.45: Questa la classifica del programma corto delle Coppie di artistico: 1 CHN SUI Wenjing / HAN Cong 84.41 Q 2 ROC TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir 84.25 Q 3 ROC MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr 82.76 Q 4 ROC BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii 78.59 Q 5 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q 6 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q 7 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q 8 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q 9 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q 10 ITA Della Monica ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.46: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 12 per il programma libero dellediche assegnerà l’ultimo titolo di pechino. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio 14.45: Questa la classifica del programma corto delledi: 1 CHN SUI Wenjing / HAN Cong 84.41 Q 2 ROC TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir 84.25 Q 3 ROC MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr 82.76 Q 4 ROC BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii 78.59 Q 5 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q 6 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q 7 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q 8 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q 9 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q 10 ITA...

