LIVE Berrettini-Monteiro 4-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il 1° set (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto del brasiliano. 5-3 Berrettini non trema al servizio: Monteiro deve allungare il set. 40-15 Lunga la risposta del padrone di casa. 30-15 Servizio e diritto in rete del romano. 30-0 Ace dell’azzurro. 15-0 Lungo il rovescio di Monteiro. 4-3 Berrettini conduce il primo set. 40-15 Il brasiliano conduce il punto e vince a rete lo scambio. 30-15 Servizio e diritto di Monteiro. 15-15 DIRITTO VINCENTE DI Berrettini! 15-0 Servizio e diritto del classe ’94 che chiude a volo. 4-2 Ace dell’italiano. 40-0 Risposta lunga del brasiliano. 30-0 Gran servizio di Berrettini 15-0 Ottima prima del romano. 3-2 Berrettini non ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e diritto del brasiliano. 5-3non trema al servizio:deve allungare il set. 40-15 Lunga la risposta del padrone di casa. 30-15 Servizio e diritto in rete del romano. 30-0 Ace del. 15-0 Lungo il rovescio di. 4-3il primo set. 40-15 Il brasilianoil punto e vince a rete lo scambio. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15 DIRITTO VINCENTE DI! 15-0 Servizio e diritto del classe ’94 che chiude a volo. 4-2 Ace dell’italiano. 40-0 Risposta lunga del brasiliano. 30-0 Gran servizio di15-0 Ottima prima del romano. 3-2non ...

