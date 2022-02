Le regioni che cambiano colore da lunedì 21 febbraio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua a migliorare l'andamento della pandemia da coronavirus in Italia. E così alcuni territori che adesso si trovano in zona...

Advertising

FNInfermieri : - mara_carfagna : Un #CapitoloSud anche nel Dl sul caro - #bollette: 290mln in crediti d’imposta negli anni 2022-2023 per sostenere l… - EmilianoVerga : RT @ASpada_: Siamo complessivamente soddisfatti che #dlenergia approvato da Governo #Draghi risponda a richieste delle #imprese: è ulterior… - Mauro14005203 : @Piccole_Note @WSJ @RStatecraft Io credo che biden,istigando anche l'europa,armando l'Ucraina la quale sta attaccan… - ASpada_ : Siamo complessivamente soddisfatti che #dlenergia approvato da Governo #Draghi risponda a richieste delle #imprese:… -

Ultime Notizie dalla rete : regioni che

' L'intervento diretto supera i 5,5 miliardi , ma si associano interventi volti a sosteneree comuni', ha aggiunto il titolare dell'Economia, sottolineando'l'obiettivo del decreto è ..."La riunione straordinariaho convocato questa sera, è rinviata a domani mattina. La situazione ...Donbass dove si sta intensificando la recrudescenza del conflitto fra l'Ucraina e le due...La fotografia restituita dal monitoraggio Iss di oggi è chiara, così come la tabella degli indicatori decisionali, che – di fatto – determina il passaggio da una zona all'altra delle Regioni. È sulla ...È un nuovo maxidecreto quello che il governo vara per arginare gli aumenti delle bollette ... Capitolo aggiuntivo quello degli enti locali: per mantenere gli ospedali le Regioni potranno contare su ...